PSG : Le Ballon d'Or pour Mbappé, il le mérite déjà

Dans : PSG, Foot Europeen, Ligue 1.

Un an après Luka Modric, qui va remporter le Ballon d’Or 2019 à la fin de l’année ? Plusieurs joueurs postulent, de Messi à Ronaldo en passant par Van Dijk et Sadio Mané. A moins d’une grosse surprise, il faudra donc (encore) attendre pour voir le sacre d’un Français. Néanmoins, selon Eden Hazard, un joueur tel que Kylian Mbappé mériterait d’ores et déjà de recevoir ce titre honorifique.

« Bien sûr. Sur tout ce qu'il montre bien évidemment. Après le ballon d'Or c'est surtout maintenant par rapport aux buts qu'il va marquer, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus que ça qui compte. Mais potentiellement, qualitativement il le mérite. Il le mérite déjà même maintenant » a commenté l’attaquant du Real Madrid, qui estime que Kylian Mbappé a déjà atteint un niveau susceptible de lui permettre d’atteindre cette récompense. Même si bien évidemment, ce sont principalement les chiffres qui vont, comme chaque saison, parler et décider du vainqueur final. Et l’on parle là des buts mais également des titres remportés. A ce petit jeu, Van Dijk et Mané une grosse longueur d’avance…