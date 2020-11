PSG : Lautaro Martinez ciblé, Al-Khelaïfi avance masqué

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain tentera de régler les cas Neymar et Kylian Mbappé. Deux dossiers qui n’avancent pas dans le même sens pour Leonardo…

Et pour cause, Neymar a d’ores et déjà signifié aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il était favorable à une prolongation. Les négociations avancent ainsi dans le bon sens avec l’entourage de l’international brésilien, d’accord sur le principe pour s’engager jusqu’en 2025 avec Paris. En revanche, la situation est différente pour Kylian Mbappé, également en fin de contrat dans un an et demi, et qui songe sérieusement à quitter la capitale à l’issue de la saison afin de découvrir l’étranger. Tandis que Liverpool et le Real Madrid font les yeux doux à Mbappé, le PSG s’active en coulisses afin de compenser numériquement et qualitativement un éventuel départ du Français.

Mardi, le nom de Joao Felix était évoqué par la presse espagnole, bien que la piste menant à l’attaquant de l’Atlético de Madrid promette d’être très délicate pour le PSG. Du côté de l’Italie, Paulo Dybala a d’ores et déjà été évoqué comme un joueur suivi par Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais ce mercredi, Calcio Mercato Web évoque une nouvelle piste made in Série A pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain. En effet, le média indique qu’en toute discrétion, le dirigeant parisien s’est renseigné sur la situation de Lautaro Martinez, proche de s’engager en faveur du FC Barcelone l’été dernier, mais qui n’est finalement pas parti de l’Inter Milan. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2023, l’international argentin de 23 ans ne sera pas non plus simple à déloger. Mais le Paris Saint-Germain avance ses pions tel un joueur d’échec afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu en cas de départ précipité de Kylian Mbappé au mois de juin. Reste maintenant à voir quelle piste a le plus de chances d’aboutir pour le champion de France en titre…