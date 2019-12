PSG : Laure Boulleau se régale, merci Mbappé et Neymar

Dans : PSG.

Du côté du PSG on serait presque à en regretter que la trêve hivernale arrive, tant Thomas Tuchel semble avoir trouvé les bons réglages. Pour Laure Boulleau, Paris vend du rêve.

Le football va vite et probablement trop vite. Il y a un mois à peine, Thomas Tuchel semblait sur la sellette, le technicien allemand ne parvenant pas à trouver les bons réglages pour faire évoluer à un niveau digne de son rang le PSG. Mais en décidant d’aligner simultanément Kylian Mbappé, Neymar Jr, Mauro Icardi et Angel Di Maria, Tuchel paraît avoir trouvé la formule magique. Résultat, certains sont persuadés que désormais le club de la capitale va carburer à plein régime. C’est notamment le cas de Laure Boulleau, emballée par cette version du Paris Saint-Germain et qui ne masque pas son plaisir.

Pour la consultante de Canal+ et ancienne joueuse du PSG, même s’il faut attendre le choc contre Dortmund avec prudence, Paris fait quand même plaisir à voir. « Cette formule à quatre attaquants fonctionne bien. Quand on sait qu’ils vont être alignés, on sait qu’il va y avoir du spectacle et que l’on va se régaler. Samedi, c’était assez fantastique. En plus, la relation Mbappé-Neymar, elle est assez exceptionnelle. Après, il faudra voir lors des matchs où ils vont jouer leur saison, comme contre Dortmund. Après, il faudra savoir sur quel niveau d’intensité, d’adversité, ils vont pouvoir faire fonctionner cette formule-là », a confié Laure Boulleau, qui valide à 100% les choix de Thomas Tuchel.