PSG : Larqué taille Paris, car Reims, l'OM et l'ASSE c'était mieux...avant

Ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Jean-Michel Larqué a surtout brillé sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, décrochant des titres de champion de France et s'inclinant en finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions face au Bayern Munich en 1976 à Glasgow. Quand France-Football interroge celui qui a été également l'alter-ego de Thierry Roland sur TF1 et M6 sur le huitième titre de champion de France du PSG, alors Jean-Michel Larqué ose la comparaison fatale pour le club de la capitale.

Car pour Capitaine Larqué, le football de 2019 et celui d'il y a quelques décennies est le même. « Ce qui me gêne, c'est qu'une équipe championne chaque saison à quatre ou cinq journées de la fin, avec des joueurs et des moyens pareils, ne soit pas fichue de se qualifier pour un quart de finale de C1. Saint-Etienne, Reims, Marseille, c'était des finales de Coupe d'Europe. Actuellement, je serais bien embêté de définir le style de Paris. Elle n'incarne pas une identité de jeu et c'est avant tout une équipe très bien organisée, qui fait la différence grâce à la qualité technique d'un Mbappé, d'un Neymar, d'un Cavani ou hier d'un Zlatan », balance, dans l'hebdomadaire footballistique, Jean-Michel Larqué, qui doit cependant se souvenir que le dernier titre de l'ASSE en Ligue 1 remonte désormais 38 ans en arrière.