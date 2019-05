PSG : Largué sans pitié, il n'a aucune envie de revenir

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Très décevant lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain, Kevin Trapp avait été prêté sans aucun regret à Francfort l’été dernier, pendant que tout le monde se concentrait sur la venue de Gianluigi Buffon.

Un an plus tard, la donne a complètement changé. Le gardien allemand sort d’une solide saison, tandis que le PSG n’a pas trouvé la bonne carburation à ce poste. Ne bénéficiant d’aucune option d’achat, l’Eintracht va renvoyer le portier allemand dans la capitale française, où il pourrait prolonger son contrat et revenir dans la danse pour la place de titulaire selon les dernières indiscrétions. Mais ce n’est visiblement pas du tout le souhait de Kevin Trapp, qui se plait à Francfort et espère voir le club de Bundesliga faire le forcing pour le récupérer définitivement.

« Les infos que j'aies sont simples, Kevin Trapp veut rester à Francfort. Il lui reste une année de contrat à Paris, parce qu'il était prêté sans option d'achat, et Francfort attendait la fin de saison pour vraiment négocier avec le PSG afin de récupérer Kevin Trapp. Il vient de Francfort à l'origine, donc il a envie de rester là-bas, après tout est une question d'argent », a résumé Jean-Philippe Durand, ancien joueur et désormais recruteur pour Francfort, au micro de Canal+. Une situation qui pourrait s’arranger même si en terme d’argent, le PSG espère récupérer 10 ME avec Kevin Trapp, histoire de ne rien perdre sur un joueur arrivé pour 9 ME en 2015.