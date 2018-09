PSG : Largué le 31 août, Trapp a une réaction étonnante

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

De retour en France cette semaine, Kevin Trapp en a profité pour retrouver quelques habitudes linguistiques, notamment en traduisant lui-même ses réponses de l’allemand au français dans une conférence de presse d’avant match inédite, la veille d’OM-Francfort. Mais bien évidemment, le portier prêté par le PSG au club allemand est revenu sur les circonstances de son départ un peu forcé, puisque dans le courant de l’été, Kevin Trapp avait rappelé qu’il n’avait aucune intention de quitter le PSG, où il se sentait bien sportivement et personnellement. Mais l’arrivée de Gianluigi Buffon et le nouveau statut d’Alphonse Areola l’ont obligé à changer ses plans de manière clairement précipitée, puisqu'il a changé de club le 31 août. Néanmoins, il avoue que cela était finalement très logique.

« Il n’y avait aucun problème. Pour moi, c’était important de pouvoir jouer, c’est pour cela que j’ai choisi d’aller à Francfort, donc maintenant, c’est Francfort, ce n’est plus Paris. Je me concentre sur Francfort, sur nos matches parce que c’est un beau projet, c’est bien pour moi aussi avec beaucoup de responsabilités », a expliqué celui qui n’est toutefois que prêté à Francfort, et va forcément devoir faire un choix plus radical en cette fin de saison.