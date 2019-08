PSG : Laisse tomber le jet Neymar, le Qatar refuse l’offre du Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Passé à l’offensive en plusieurs temps depuis ce mardi, le FC Barcelone pensait bien se rapprocher du but pour le transfert de Neymar.

Tout y est passé, de la somme améliorée mais payable en deux fois, à l’échange comprenant Ousmane Dembélé, même si le joueur ne veut pas venir. Mais rien n’y fait, le PSG s’est donné un temps de réflexion, mais selon RMC, il a tout simplement dit non à la proposition barcelonaise. « Ils savent ce que nous voulons depuis le début et ils sont encore loin du compte », a confié une source parisienne proche du dossier à la radio sportive. Un rappel simple mais efficace, histoire de faire comprendre que le FC Barcelone devait se plier à la volonté du PSG de récupérer plus de 200 ME, sans échange ni paiement échelonné.

Car le temps commence à sérieusement manquer, au point que le PSG s’inquiète de son impossibilité à négocier directement avec des joueurs qui seraient impliqués dans l’échange. Car cela n’est pas tout de conclure un deal, il faut que toutes les parties impliquées s’y retrouvent, et signent des contrats à leur guise. Pour l’Emir du Qatar, c’est l’heure de siffler la fin de la récréation, et à moins que le FC Barcelone ne trouve subitement 200 ME à mettre sur la table, Neymar n’est clairement pas sur le départ. Une position ferme qui a refroidi la délégation espagnole. Sera-t-elle capable de tenter une dernière fois sa chance avec une offre spectaculaire dans les prochaines heures ?