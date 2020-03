PSG : La victoire contre l’OL ou la crise, Paris sous pression

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France.

Une rencontre très importante pour le PSG, à une semaine de la réception du Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Assurément, le PSG n’a pas intérêt à prendre à la légère ce match afin de préparer au mieux son choc face aux Allemands selon Emmanuel Petit, lequel a indiqué sur RMC que la prestation des Parisiens sera scrutée de près et forcément riche en enseignements. Autrement dit, tout autre résultat qu’une victoire pourrait plonger le PSG dans une petite crise de confiance avant le match tant attendu contre le Borussia Dortmund, deux semaines après la défaite du match aller au Signal Iduna Park (2-1).

« On rentre dans le money-time. C’est là qu’on distribue les « awards » et les Parisiens ont bien compris que ça faisait un petit moment qu’ils nous décevaient. Donc ils ne vont pas prendre ce match contre Lyon à la légère. C’est une demi-finale, on est seulement à une marche du trophée, d’un titre. Je ne pense pas que le PSG va prendre ce match à la légère, d’autant qu’on ne sera qu’à une semaine du match retour face au Borussia Dortmund. Ils savent que toute prestation sera scrutée, critiquée positivement ou négativement et rajoutera ou non de la pression. Dans le contexte parisien qui est déjà compliqué, si en plus les joueurs prennent une demi-finale à la légère, ce n’est pas possible. Je peux me tromper, mais je n’y crois pas » a jugé Emmanuel Petit, pour qui la pression sera maximale sur le PSG à l’occasion du choc contre l’Olympique Lyonnais mercredi. Reste à voir si cela peut être bénéfique aux Gones, clairement outsiders sur cette rencontre… comme ils l’étaient face à la Juventus Turin en Ligue des Champions.