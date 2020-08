PSG : La vengeance de Neymar, il n'a jamais pardonné ça à Nike

Dans : PSG.

C’est l’information foot-business de ce week-end. Neymar a décidé de terminer son contrat avec Nike ce lundi 31 août.

Le Brésilien ne sera plus un athlète de la firme à la virgule, qui le sponsorise depuis la découverte de son talent à l’âge de 13 ans. Une relation très forte était donc instaurée entre le joueur du PSG et la marque américaine, par ailleurs également devenu un énorme sponsor du club de la capitale. En plus de cela, Neymar bénéficiait d’un contrat juteux qui lui rapportait 25 ME par an. Et il n’est vraiment pas sûr de retrouver un tel montant avec Puma, qui sponsorise des athlètes de premier choix et des clubs importants, mais n’a pas prévu pour le moment de monter aussi haut que Nike avec Neymar. Pourquoi donc le Brésilien a-t-il décidé de quitter la firme américaine, avec un accord à l’amiable pour le faire un an plus tôt que prévu dans le contrat ? La réponse est simple selon la presse brésilienne, la première au courant du désir de Neymar de tout arrêter avec Nike.

En effet, le numéro 10 du PSG attendait la fin de la saison pour agir, mais ses relations avec la marque à la virgule se sont détériorées depuis plus d’un an. En 2019, il n’avait pas apprécie le manque de soutien de son équipementier lorsque l’affaire de l’accusation de viol de Najila Trindade avait éclaté, Nike ayant été le seul de ses sponsors à communiquer sur ce sujet pour se détacher de Neymar. L’ancien barcelonais leur en avait beaucoup voulu, et cela explique aussi son absence sur les deux dernières campagnes du sponsor, qui s’est appuyé sur Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sterling ou Van Dijk pour mettre en avant ses derniers modèles. Il y avait donc depuis plus d’un an de l’eau dans le gaz, et Neymar n’a pas passé l’éponge sur le comportement de son premier sponsor historique, qui avait pourtant une clause pour prolonger l’aventure jusqu’en 2024.