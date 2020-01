PSG : La tactique indécente du Real pour faire signer Mbappé

Dans : PSG.

Le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé par tous les moyens. Le club espagnol n’hésite pas à le faire savoir à son jeune frère, Ethan, qui évolue en U13 au PSG.

Tout est-il vraiment permis dans le football ? Les joueurs sont recrutés de plus en plus jeunes, et ce sont parfois de véritables paris sur l’avenir qui sont effectués par les clubs, avec de sérieuses conséquences quand cela ne fonctionne pas. Mais avec cette information révélée par AS, le Real Madrid a certainement une idée derrière la tête. En effet, la Maison Blanche rêve de recruter un joueur U13 du PSG, mais pas n’importe lequel. Il s’agit d’Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, qui est actuellement en pré-formation au sein du club de la capitale. Son talent est indéniable, même si, contrairement à son frère il n’a pas été retenu dans les sélections effectuées récemment pour intégrer le centre technique de Clairefontaine.



Cela ne l’empêche pas d’avoir un talent indéniable, puisqu’il a brillé au poste de milieu offensif à une récente compétition internationale disputée par le PSG. Ce qui pousse le Real Madrid à le courtiser, confirme la presse anglaise ce jeudi. Bien évidemment, le transfert de Kylian Mbappé vers les Merengue est en toile de fond, et débuter des discussions pour montrer que toute la famille Mbappé est la bienvenue à Madrid fait partie de la stratégie globale du club espagnol. Une approche discutable, et qui ne devrait pas vraiment plaire au PSG et à Nasser Al-Khelaïfi, pour qui les bonnes relations entre les deux clubs n’autorisent pas tout non plus.