PSG : La tactique du LOSC pour faire monter le prix de Pépé

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Si Jean-Michel Aulas rêve de vendre Tanguy Ndombélé au Paris Saint-Germain, Lille n’en fait pas forcément de même avec Nicolas Pépé.

Le LOSC ambitionne simplement d’avoir la plus forte concurrence possible pour faire grimper les enchères pour son ailier ivoirien, qu’il signe au final au PSG ou ailleurs. C’est le message qu’ont tenu à faire passer les dirigeants lillois à leurs homologues de Liverpool et Manchester United, qui se demandaient si Paris n’avait pas déjà pris trop d’avance dans ce dossier. Selon Duncan Castles, spécialiste anglais du marché des transferts, le club nordiste a bien fait comprendre que les offres étaient les bienvenues pour Nicolas Pépé, et que le PSG n’en avait formulé aucune.

Avec l’espoir de vendre l’ancien angevin pour 80 ME, le deuxième de la Ligue 1 sait bien que le meilleur moyen d’y arriver reste de voir la concurrence se tirer la bourre pour faire monter les enchères. Les trois clubs cités, tout comme le Bayern Munich également intéressés, en sont bien capables pour ce qui s’annonce comme le grand transfert de l’été à Lille. Mais probablement pas le seul. Pour le moment, le Paris SG n’a en effet pas bougé, concentré sur le bouclage du recrutement au milieu de terrain, sa grande priorité estivale.