PSG : La statue de Neymar fait marrer à cause de ce détail

Blessé à la cuisse gauche pendant le rassemblement de la Seleção, Neymar restera éloigné des terrains pendant environ un mois.

Du coup, l’attaquant du Paris Saint-Germain aura largement le temps de découvrir l’hommage rendu par un de ses compatriotes. A l’occasion d’une exposition en plein air qui réunit le travail de quatre artistes, le Brésilien Marcos Marin présente actuellement une sculpture à l’effigie de la star francilienne. Il s’agit d’une œuvre de trois mètres de haut qui représente le visage de Neymar.

« Neymar est une idole brésilienne et je suis très fier qu'il représente si bien le Brésil. J'ai choisi Neymar par passion et fierté pour la joie qu'il apporte à tellement de personnes », a expliqué l’artiste dont la sculpture, qui a été réalisée en un mois, restera sur l’avenue George-V du huitième arrondissement de la capitale jusqu’au 14 novembre prochain. Reste à savoir si l’oeuvre d’art attirera les amoureux du ballon rond. Il est vrai que les supporters parisiens, après avoir sifflé Neymar pour ses envies d’ailleurs et ses provocations cet été, sont rapidement passés à autre chose. Mais de là à venir admirer une sculpture à son effigie. D'autant que des petits malins ont déjà fait remarque que ce Neymar statufié a été installé devant..un cercle de soins pour homme. Compte tenu des soucis récurrents de la star brésilienne, on ne pouvait rêver mieux.

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin😯 The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!🇫🇷



