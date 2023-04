PSG : La saison de Verratti, Galtier se lève et applaudit

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour de blessure, l’Italien Marco Verratti fait le bonheur de Christophe Galtier. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a longuement complimenté son milieu de terrain qu’il considère comme le relai parfait sur et en dehors du terrain.

En déplacement à Angers vendredi soir, le Paris Saint-Germain compte encore quelques absents. Sans parler de Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, indisponibles jusqu’à la fin de la saison, Nuno Mendes, Timothée Pembélé et Renato Sanches ne seront pas du voyage chez la lanterne rouge de Ligue 1. En revanche, Christophe Galtier peut compter sur le retour de Marco Verratti.

L’Italien ne souffre plus de sa lésion aux ischio-jambiers et revient à la disposition de son entraîneur totalement satisfait de son apport sur et en dehors du terrain. « Marco, ça fait de nombreuses années qu'il est au Paris Saint-Germain. On connaît tous son importance dans le jeu, son importance dans le vestiaire aussi, a souligné le coach parisien en conférence de presse. Il fait souvent le lien entre les uns et les autres. Il est à la fois jovial, mais aussi concentré sur la compétition. Sa saison a été bonne, il a été contrarié par des blessures. Mais dans l'ensemble, sa saison est bonne. »

Verratti fait bien partie du projet

« Est-ce qu'on se projette avec lui sur le projet de la saison prochaine ? Il a prolongé (en décembre dernier jusqu’en 2026, ndlr), a rappelé le technicien. C'est un joueur important du vestiaire, de par sa connaissance tactique, sa capacité à être le liant dans le vestiaire et sur le terrain. Il est le premier relai que l'on trouve quand on est un défenseur. Il est aussi celui qui déclenche des passes très importantes dans le coeur du jeu pour trouver les joueurs sur un plan offensif. » Malgré les compliments de son entraîneur, Marco Verratti termine une saison globalement décevante, et pas seulement à cause de ses blessures.