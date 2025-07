PSG ‍: La rumeur Khephren Thuram démontée en 24h

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain a été annoncé comme un prétendant sérieux pour Khephren Thuram. Le jeune milieu français de la Juventus va t-il s'installer à Paris ? Le cas de son grand frère Marcus met ce scénario en doute.

Maître de l'entrejeu pendant de nombreux mois, le Paris Saint-Germain peut regarder l'avenir avec sérénité grâce au duo portugais Vitinha-Joao Neves. Néanmoins, pas question de délaisser ce secteur de jeu au mercato. Si d'autres postes sont plus prioritaires, la direction parisienne va tenter de dénicher un bon et jeune milieu cet été. Un profil qui correspond à Khephren Thuram. Ces dernières heures, le nom de l'ancien niçois a été lié au PSG. Le Français de la Juventus n'a pas encore prolongé son contrat à Turin et semble largement accessible pour les Parisiens.

Le PSG convaincra t-il son premier Thuram ?

Un scénario d'autant plus crédible qu'il serait idéal pour Khephren Thuram sur le plan sportif. Le jeune milieu vise une place en Equipe de France pour le Mondial 2026 et le PSG représente la meilleure exposition possible pour un jeune français, à l'image de Désiré Doué, Warren Zaire-Emery ou Bradley Barcola. Grand suiveur du club parisien avec son célèbre compte X TIEMPO/TDD, Abdel Hamed doute que Paris obtienne aussi facilement l'ancien Niçois. Il s'appuie sur l'exemple du grand frère Marcus qui a récemment snobé le Paris Saint-Germain au mercato.

« Leur père était pas chaud pour que Marcus vienne y’a pas si longtemps que ça alors Khephren… mais bon », a t-il réagi aux rumeurs envoyant Khephren Thuram au PSG. Il est vrai que les Thuram père et fils ont souvent évité de venir dans la capitale durant leurs carrières respectives. Toutefois, un boycott du plus jeune de la fratrie n'est pas assuré. Souvent présent au Parc des Princes, Lilian Thuram n'empêchera jamais son petit dernier de faire progresser sa carrière à Paris.