PSG : La Roma fait une demande osée à Paris pour Wijnaldum

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Georginio Wijnaldum vit une saison bien galère avec l'AS Roma. De quoi inquiéter le PSG, qui aimerait que son option d'achat fixée à 8 millions d'euros soit levée en fin de saison.

En échec total avec le PSG la saison dernière, Georginio Wijnaldum a relancé sa carrière l'été dernier du côté de l'AS Roma. Un défi excitant sous les ordres d'un José Mourinho fan de son profil. Mais voilà, le destin est parfois cruel et le Néerlandais s'est très gravement blessé à l'entraînement alors qu'il n'avait joué qu'un seul match sous les couleurs de la Louve. S'il a récemment fait son retour de blessure, Wijnaldum a perdu de la valeur et n'est pas sûr de retrouver un niveau régulier dans les prochaines semaines. Une situation dont la Roma souhaiterait tirer avantage. En effet, le club romain ne veut plus payer les 8 millions d'euros demandés par le PSG en fin de saison.

Wijnaldum, la Roma veut un geste du PSG

Back on the field with the squad 🙌🏾💛❤️ pic.twitter.com/uZ3vJY8ZEz — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) December 21, 2022

Selon les informations d’Il Tempo, Rui Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, a dernièrement contacté le PSG pour évoquer la résiliation du contrat de Wijnaldum, qui court jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. L'idée serait donc de le signer libre de tout contrat et donc gratuitement. En cas de refus du PSG, la Roma veut tout simplement baisser le montant de l'option d'achat fixée. Reste à connaître la position parisienne sur ce sujet, alors que les champions de France ont besoin d'argent pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Wijnaldum aura quelques mois pour reprendre le rythme mais une chose semble claire, son avenir n'est plus au PSG et une solution devra être trouvée dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain était arrivé libre de Liverpool en 2021 avec pas mal d'attentes placées autour de lui. Il restera l'un des plus gros flops de l'ère QSI.