PSG : La révolution Tuchel, les joueurs se confient à Pierre Ménès

Interrogé sur les débuts de Thomas Tuchel au sein du Paris Saint-Germain, Pierre Ménès a fait une petite confidence qui prouve que l'entraîneur allemand est vraiment sur les bons rails.

En ce début de saison, Thomas Tuchel livre une copie parfaite dans le club de la capitale française. Meilleur entraîneur débutant du PSG, avec cinq victoires de suite en Ligue 1 pour commencer après avoir remporté son premier titre au Trophée des Champions en août, le coach allemand fait l'unanimité. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire, lui qui ne cesse de souligner le très bon départ de l'ancien technicien du Borussia Dortmund à Paris.

« Après avoir parlé à plusieurs joueurs au Parc vendredi, je peux dire que Tuchel a la confiance de tout le groupe, ce qui était loin d'être le cas l'an dernier avec Emery. Je pense qu'il y a un vrai progrès au niveau de l'osmose du groupe. Après, je ne sais pas si cela va changer quelque chose pour les résultats en Ligue des Champions. Pour le reste... Quand on voit que Paris joue sans ses deux meilleurs joueurs, en marchant en première période, et qu'il gagne 4-0. Le suspense en championnat, il est nul. Mais je pense qu’au niveau de l’osmose, il y a un vrai progrès. Ce que je reprochais régulièrement à Emery, c'était de ne pas avoir saisi la dimension des joueurs qu'il avait à sa disposition au PSG par rapport à Séville. Tuchel prouve, pour l'instant, qu'il a saisi cette différence de niveau entre les joueurs de Dortmund et ceux du PSG », a lancé, dans le CFC, le journaliste, qui attend désormais de savoir ce que Tuchel a réellement dans le ventre, car c'est dès mardi face à Liverpool en Ligue des Champions qu'il sera jugé.