PSG : La réponse fracassante de Guerreiro à la rumeur PSG

Vendredi, Paris-United affirmait que ce samedi Raphaël Guerreiro et ses agents devaient rencontrer Leonardo dans la capitale, le transfert du joueur français du Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain étant au coeur de ce rendez-vous. Pas habitué à utiliser son compte Twitter pour se mêler de ces rumeurs qui le concernent, Raphaël Guerreiro a toutefois jugé qu'il était cette fois utile de faire savoir que tout cela était totalement faux et que ce rendez-vous avec le directeur sportif du PSG était une pure invention ou une erreur monumentale du site spécialisé.

Et l'ancien caennais a été clair et net. « Je répond rarement mais svp arrêtez de partager de fausses informations », a prévenu le joueur qui n'était pas convoqué pour la rencontre de vendredi soir entre le Borussia Dortmund et Cologne. A priori, si Raphaël Guerreiro refuse toujours de prolonger son contrat, pour l'instant, avec la formation allemande, il n'est pas du tout proche de signer au Paris Saint-Germain comme PU l'affirmait.