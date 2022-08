PSG : La recette de Galtier pour faire plier Mbappé, Messi et Neymar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur de débuts plutôt remarqués sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier arrive pour l'instant à bien maitriser ses stars, comme Mbappé, Messi ou Neymar. Mais pour combien de temps ?

Suite à une préparation estivale réussie, le PSG a parfaitement lancé son exercice 2022-2023 en gagnant le Trophée des Champions contre Nantes fin juillet (4-0) puis en étrillant le Clermont Foot lors de la première journée de L1 la semaine passée (5-0). De bons résultats qui montrent que la méthode Galtier a pris dans le vestiaire parisien. Il faut dire que l’ancien coach de Lille ou de Nice manie pour l'instant à la perfection ses joueurs et notamment ses stars, avec lesquelles il est proche. Mais ce n’est pas pour autant qu’il fera des cadeaux à Messi, Neymar ou Mbappé, qui feront eux aussi des passages sur le banc, comme Galtier l’a expliqué après le succès à Clermont : « Sortir Messi, Neymar ou Kylian en cours de match ? J’ai déjà évoqué cela avec les trois. On aura quasiment 26 matchs avec la sélection en première partie de saison. Il faudra le faire et parfois même ne pas démarrer le match ». Un discours qui plaît forcément à Rolland Courbis.

« Messi, Neymar et Mbappé ne pourront pas jouer 93 minutes tous les trois jours »

« Je suis le premier à faire des compliments à Galtier. On dit qu’il discute avec ses stars, mais c’est normal. Faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ensemble, c’est une évidence. C’est un rêve que tous les entraîneurs doivent avoir. Et ce n’est pas un problème de faire sortir Messi à 20 minutes de la fin. Il faut juste en discuter avant avec lui et que le joueur ne soit pas surpris. Un changement ne doit pas être une punition. On est dans une époque où il y a cinq changements par match, il faut quand même s’y habituer. Messi, Neymar et Mbappé ne pourront pas jouer 93 minutes tous les trois jours. Je pense qu’ils n’ont pas envie de ça d’ailleurs. Galtier devra beaucoup discuter avec eux pour qu'ils se préparent à sortir sur certains matchs. Le PSG a un trio extraordinaire. Galtier a de la chance, il est très content d’avoir ces trois joueurs. Et leur gestion me paraît simple, à condition de bien discuter tout au long de la saison », a expliqué, dans l’émission Rothen s'enflamme, le consultant de RMC, qui estime donc que Galtier va réussir là où Mauricio Pochettino a échoué la saison passée…