PSG ‍: La Provence écœure Pierre Lescure

La victoire du PSG samedi a été saluée par les médias, beaucoup moins par La Provence. Le journal phocéen s'est fendu d'un titre piquant A jamais les deuxièmes. De quoi fâcher Pierre Lescure qui s'en est pris au patron milliardaire du titre, Rodolphe Saadé.

Samedi soir, les Marseillais n'ont pas forcément passé une bonne nuit. Ils ne peuvent rester insensibles au sacre du PSG en Ligue des champions. L'OM n'est plus le seul club français vainqueur de la C1. Néanmoins, de nombreux phocéens préféraient insister sur le fait que Marseille avait gagné la coupe aux grandes oreilles avant Paris quoi qu'il arrive. C'était notamment le cas du journal local La Provence qui a titré d'un malicieux A jamais les deuxièmes. Cette boutade est un chambrage correct en apparence. Pourtant, elle a fortement déplu à Pierre Lescure.

Pierre Lescure attaque Rodolphe Saadé

Le journaliste et homme d'affaires a longtemps été lié au Paris Saint-Germain. Quand Canal+ détenait le club parisien, Lescure était le président de la société anonyme qui détenait le Paris Saint-Germain (1991-2002). Sur X, il a réagi négativement à la une de La Provence. Il l'a trouvé mauvaise et surtout démagogique. Il a attaqué le propriétaire du quotidien, le milliardaire Rodolphe Saadé. Ce dernier est le patron de CMA-CGM, l'armateur basé à Marseille et sponsor maillot de l'Olympique de Marseille.

« Qu’est ce qu’on f’rait pas pour « lécher » le client… C’est triste et pathétique. En faire le titre, là où les vainqueurs du Barça et du Bayern ont pris 5-0, dans une espèce de perfection de l'équipe la plus jeune du continent, c’est nul ! Mais si l'armateur est content ! », a lâché Pierre Lescure sur le réseau social d'Elon Musk. Une passe d'armes qui prouve que la victoire du PSG en Ligue des champions ne sera pas suffisante pour enterrer la hache de guerre entre Marseillais et Parisiens, unis pourtant dans la joie d'un succès chacun en C1.