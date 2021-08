PSG : La promesse démente d’Al-Khelaïfi à la LFP

Dans : PSG.

Des ventes à tour de bras, Nasser Al-Khelaïfi a laissé entrevoir un mercato surprenant pour le PSG.

Le Paris SG a déjà frappé fort sur ce marché des transferts, mais c’est surtout dans le sens des arrivées. Leonardo s’active pour essayer de retomber sur ses pattes avec quelques départs, à l’image de ceux récemment bouclés de Mitchel Bakker et Alphonse Areola. Pas vraiment de quoi renflouer les caisses quand on sait qu’Achraf Hakimi a été recruté pour 60 ME hors bonus par exemple. Une belle vente est pourtant en train de doucement se dessiner, et cela pourrait permettre de donner un petit coup de balai dans un secteur particulièrement embouteillé.

Mercato : Thilo Kehrer, le défenseur international du PSG, ciblé par Leverkusen

➡️ https://t.co/RcMluLwWFB pic.twitter.com/r6ipPiAvlD — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 2, 2021

Comme révélé par Kicker récemment, Thilo Kehrer est bien dans le viseur du Bayer Leverkusen. Le club allemand apprécie le profil du défenseur, et compte lui donner du temps de jeu pour qu’il relance une carrière qui s’enlise clairement pour lui au PSG. Même du temps de Thomas Tuchel, l’Allemand n’arrivait pas à retrouver ses qualités, et Mauricio Pochettino ne compte clairement pas sur lui pour la saison à venir. Acheté 37 ME en 2018, l’ancien de Schalke 04 a vu sa valeur diminuer de moitié. Le Parisien confirme ce mardi les discussions entre Leverkusen et le Paris SG dans ce dossier.

Un accord à 20 millions d'euros ?

Mais le premier obstacle est copieux, puisque le Bayer s’imagine mal passer la barre des 20 ME. Leonardo assure de son côté que, avec encore deux ans de contrat pour un joueur de 24 ans qui est polyvalent et connait déjà la Bundesliga, l’opération peut être rentable pour tout le monde. Le recrutement d’Achraf Hakimi le bloque en tout cas totalement, et c’est aussi l’international allemand qui va devoir se mettre dans la tête que, s’il veut rejouer au football, cela passe par un transfert. Cela signifie aussi la baisse de son salaire, car il ne retrouvera pas ce qu’il touchait à Paris du côté de Leverkusen, ce qui risque de rendre la vente encore plus compliquée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thilo Kehrer (@thilokehrer)

Mais le PSG en a pourtant bien besoin. En effet, Le Parisien révèle également que Nasser Al-Khelaïfi a fait une promesse assez osée lors de son passage devant la LFP pour l’épluchage annuel des comptes du club francilien. Le président du Paris Saint-Germain a estimé à 200 ME le montant de ses ventes sur le marché des transferts cet été. Kylian Mbappé et Neymar n’étant pas sur le départ, la cagnotte sera très difficile à atteindre dans les prochaines semaines. Cela signifie surtout que le PSG est bien dans l’idée de vendre encore quelques joueurs dans les semaines à venir. Le quotidien francilien ajoute ainsi que Mauro Icardi et Pablo Sarabia possèdent aussi un bon de sortie, même si les touches sont rares, et que l’attaquant argentin, estimé à 50 ME, a récemment confié qu’il se voyait rester encore de longues années au Paris SG. Pour les 200 ME, il faudra certainement attendre encore, et bien au-delà de ce mois d’août.