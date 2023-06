PSG ‍: La piste José Mourinho s'écroule ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé depuis plusieurs semaines comme proche du Pais Saint-Germain, José Mourinho ne semble plus en course pour devenir le successeur de Christophe Galtier. Le suspense est toujours intense au PSG.

Tandis que l'AS Rome jouera ce dimanche contre La Spezia son dernier match de la saison de Serie A sans son entraîneur, José Mourinho étant suspendu, les supporters de la Roma peuvent avoir le sourire. Devenus fans absolus du Special One, qui a remis la Louve sur la carte du football européen, les tifosi craignaient le départ de l'entraîneur portugais à un an de la fin de son contrat. Une crainte d'autant plus vive que c'est le Paris Saint-Germain qui tournait autour du Special One. Mais à priori Luis Campos n'ira pas au bout de ce dossier, puisque lors de Téléfoot, Saber Desfarges a annoncé que « José Mourinho ne devrait pas remplacer Christophe Galtier. » Le journaliste de TF1, qui a remplacé Julien Maynard parti lui au service communication du PSG, est généralement bien informé sur le Paris Saint-Germain. Et son annonce marque probablement la fin de cette piste devenue moins tentante après le comportement très limite de Mourinho à l'encontre de l'arbitre de la finale de l'Europa League perdue par la Roma contre Séville. Pour l'instant, le grand mystère entoure la nomination du nouvel entraîneur parisien, les noms de Motta, Enrique et Nagelsmann étant dans l'air.