PSG : La nouvelle star du Barça ne craquera jamais

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain l’été dernier, Ansu Fati n’est au courant de rien à ce sujet. L’attaquant du FC Barcelone n’a d’yeux que pour son club formateur à qu’il a juré fidélité jusqu’à la fin de sa carrière.

En raison des tensions avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ne s’interdit jamais de piocher dans l’effectif des Blaugrana. On peut remonter jusqu’en 2017 et le transfert de Neymar, en passant par l’arrivée de Lionel Messi libre l’été dernier, sans oublier l’intérêt annoncé pour Ousmane Dembélé, lui aussi en fin de contrat dans quelques semaines. Mais ce n’est pas tout. Au cours du précédent mercato estival, le club de la capitale avait étudié la possibilité d’arracher Ansu Fati au Barça.

🗨️ "Dans ma tête, c'est clair"



Ansu Fati se voit faire tout sa carrière au Barça 🙌 pic.twitter.com/KJL7tOP3b4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 29, 2022

Un objectif hors de portée à cause de l’attachement de l’attaquant à son club formateur. « Un appel de Leonardo en début de saison ? Non, en vérité, je ne sais pas parce que ce sont des choses que mes agents et mes parents gèrent, a répondu l’international espagnol au Canal Football Club. Depuis le début, j'ai dit à mon agent et à mes parents quel était mon objectif, celui de rester au Barça. Faire toute ma carrière au Barça ? Dans ma tête c'est clair. Oui, j'espère avoir la chance de faire toute ma carrière ici. »

Le successeur de Messi

Du coup, Ansu Fati avait prolongé jusqu’en 2027 en octobre dernier, pour le plus grand soulagement du Barça qui lui avait offert le numéro de Lionel Messi. « J'avais un autre numéro, le 17, mais avec le départ de Leo, le club m'a appelé et m'a proposé de prendre le numéro 10, a raconté le talent de 19 ans. Le club m'a dit que les capitaines de l'équipe étaient favorables, les dirigeants aussi. Pour moi, c'est un honneur. Si tu joues au Barça, tu dois être préparé à toutes les situations. » A priori, le Paris Saint-Germain peut oublier ce dossier.