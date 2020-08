PSG : La mise au point de Leonardo sur ce dossier qui s'enlise

Dans : PSG.

Le PSG se prépare à reprendre l’entrainement au coeur de la semaine prochaine, avec un effectif quasiment inchangé par rapport à la Ligue des Champions.

Thiago Silva ne sera plus là, mais Alphonse Areola fera son retour. Le gardien parisien, prêté au Real Madrid la saison passée, revient sans avoir le sentiment d’avoir franchi un cap. Il avait pourtant prolongé son contrat avant de partir, et se retrouve donc engagé jusqu’en juin 2023. Malgré ce bail à long terme, il n’est clairement pas le bienvenu au PSG cette saison, et cela pourrait vite tourner au bras de fer. Courtisé par Chelsea, qui semble plutôt s’intéresser au Rennais Edouard Mendy, le portier parisien n’a pas vraiment de point de chute en tête.

🇫🇷🔴🔵 #Ligue1 |



Leonardo a annoncé à Alphonse Areola qu’il ne comptait pas sur lui, son salaire étant jugé trop élevé.



Le portier est prié de trouver un nouveau club avant la fin du mercato.

Une situation qui inquiète sérieusement Leonardo, qui a fait savoir à l’intéressé qu’il ne comptait pas du tout sur lui pour la saison à venir. Selon Soccer Link, Leonardo a expliqué à Areola que son salaire ne collait plus avec les besoins à ce poste, sachant que Keylor Navas est l’indétrônable numéro 1. Le besoin de le vendre est donc réel, et le Titi a été prévenu qu’il avait un mois pour se trouver un nouveau club. De quoi prendre l’intérêt de Rennes au sérieux, sachant que le club breton pourrait bien finir par céder Mendy à Chelsea. Car pour le reste, les pistes sont peu nombreuses pour Areola, et c'est bien ce qui agace le PSG.