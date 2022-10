PSG : La méthode Guardiola pour résoudre le problème Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son utilisation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé souhaite davantage participer à la création des actions, soit le rôle déjà attribué à ses coéquipiers Neymar et Lionel Messi. Un casse-tête pour l’entraîneur Christophe Galtier qui se retrouve confronté à un cas similaire à celui de Pep Guardiola il y a quelques années au FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain et son entraîneur Christophe Galtier ont bien reçu le message de Kylian Mbappé. Pendant la dernière trêve internationale, l’attaquant des Bleus a mis en avant sa préférence pour les consignes du sélectionneur Didier Deschamps qui lui accorde une certaine liberté dans ses déplacements. A l’inverse, le Parisien se plaint de son manque de mobilité dans son rôle de pivot en club. Lui qui a tendance à décrocher dans la zone de création déjà occupée par Neymar et Lionel Messi.

La MNM se marche sur les pieds

Contre le Benfica Lisbonne (1-1) mercredi en Ligue des Champions, ce manque de complémentarité a de nouveau alerté les observateurs. A commencer par l’ancien attaquant Florent Sinama-Pongolle sur le plateau de Canal+. « On a besoin de lui pour qu’il prenne la profondeur, et qu’il vienne moins créer là où il y a Messi et Neymar, a conseillé le consultant. Mbappé est le seul des trois à être capable de prendre la profondeur. S’il vient aussi bas, qui va prendre cette profondeur ? » Christophe Galtier se retrouve donc confronté au même problème que Pep Guardiola au Barça il y a quelques année.

« Pep Guardiola l’a fait avec Thierry Henry à Barcelone, a rappelé Florent Sinama-Pongolle. Il lui a dit de ne plus descendre, car il y avait Iniesta et Xavi. Malheureusement, il y a l’égo et il y a le talent. Il y a des sacrifices à faire sur le terrain. Un attaquant qui n’est pas content sur le terrain, il va vous poser des problèmes dans ses prises de décision et dans son placement. A-t-il encore envie de faire des efforts sur le terrain ? (Contre Benfica) Il est à l’encontre du jeu. Pas une seule fois, il ne propose une solution en profondeur. » C’est pourtant l’un des points forts de Kylian Mbappé.