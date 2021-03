PSG : La meilleure défense du monde bientôt à Paris ?

Dans : PSG.

Afin d’éviter une remontada bis, le PSG pourra compter ce soir sur une défense centrale très solide composée de Marquinhos et de Kimpembe.

Depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea cet été, les deux hommes se sont logiquement imposés comme les titulaires indiscutables en défense centrale au PSG. Réclamé par une partie des supporters dès la saison dernière, ce duo apporte une certaine assurance à Mauricio Pochettino et à Thomas Tuchel avant lui. Il faut dire que le Brésilien est un véritable capitaine, rarement décevant et très souvent à un niveau impressionnant tandis que le champion du monde tricolore est un lieutenant discipliné lorsqu’il est accompagné d’un leader tel que Marquinhos. Mais alors, s’agit-il de la meilleure défense centrale de la planète ? Ce sera bientôt le cas selon José Pierre-Fanfan, ancien joueur du PSG, interrogé par Le Parisien.

« C’est une défense centrale bonne, complémentaire et équilibrée. La meilleure d’Europe ? L’Atlético de Madrid reste une référence sur le plan défensif. Ramos - Varane, c'est aussi une très bonne charnière. Stones-Dias aussi, ce n'est pas anodin si City, qui concédait beaucoup de buts, a retrouvé une solidité défensive avec cette association-là. Mais la charnière Marqui - Kimpembe a un bel avenir, ça c'est une certitude. On ne peut pas encore dire que c'est la meilleure parce qu'ils n'ont pas encore de matchs références et qu'ils n'ont pas joué tant que ça ensemble. Mais si cette charnière s'installe, elle peut devenir effectivement une référence en Europe » juge celui qui officie régulièrement dans le Late Football Club sur Canal +.

Kimpembe-Marquinhos = Ramos-Varane ?

Ancien capitaine du PSG, Eric Rabesandratana est du même avis. Pour le consultant de France Bleu Paris, la défense Marquinhos-Kimpembe est hautement comparable à la charnière Varane-Sergio Ramos du Real Madrid pour une raison bien précise. « Marquinhos - Kimpembe, c'est 100 fois meilleur que beaucoup de défenses. A chaque fois, il y a un homme fort, en fait. Si tu prends Varane tout seul, il y a de la fébrilité. Si tu le prends avec Ramos, qui est le plus fort de tous, tout de suite ça change tout. C'est un peu ça aussi avec Marquinhos qui bonifie tous ceux qu'il a autour de lui. Donc si Kimpembe, qui est plus un guerrier, est concentré et plus régulier, au niveau européen ça peut vraiment être très très bien » livre-t-il dans le quotidien francilien. Aux deux défenseurs du PSG de prouver ce mercredi contre le Barça en huitième de finale retour de la Ligue des Champions qu’ils sont bien en haut de la hiérarchie mondiale à ce poste.