PSG : La L1 a gagné le respect de Marquinhos

Dans : PSG.

Avant d’affronter le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions mercredi prochain, Marquinhos s’est confié sur son amour pour le Paris Saint-Germain.

Entre Marquinhos et le club de la capitale française, ça a très vite matché. Recruté en provenance de la Roma pour plus de 30 millions d’euros, l'international brésilien s’est rapidement imposé comme un taulier du PSG. Désormais capitaine de Paris, le joueur de 26 ans a envie de tout gagner sous le maillot francilien cette saison, que ce soit la C1 ou le championnat. Une volonté qui honore le défenseur central, sachant que Paris vit quand même une saison compliquée sur le plan national, avec des adversaires qui répondent présents sur la durée.

« C’est une saison incomparable, avec le Covid. On n'a pas eu de temps de faire une bonne préparation. Maintenant d'ici à la fin de saison, on a que des finales à jouer dans toutes les compétitions. Pochettino, comme il a été défenseur, il se concentre beaucoup sur les détails. C'est un coach qui aime bien l'intensité. Il demande beaucoup de concentration. Il est vraiment très ouvert. Il aime bien discuter avec les joueurs. La L1 ? La Ligue des champions c’est un événement mondial, mais j’admire de plus en plus la Ligue 1. Il y a beaucoup de talents. Si on pense à la remontada ? C'est les cicatrices qui restent. À nous maintenant d'être intelligents et d'apprendre avec nos erreurs, avec les choses qui ont passé. Mbappé a changé de dimension à Barcelone, ça a boosté sa confiance. Mbappé meilleur sans Neymar ? Non. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça », a détaillé, sur RTL, Marquinhos, qui a profité de cet entretien pour confier son envie de faire toute la suite de sa carrière au PSG. « Au PSG jusqu'au bout ? Oui c'est possible, j'ai envie. Après, ça dépend de beaucoup de choses », a souligné le taulier défenseur du PSG, qui est en tout cas vu comme un exemple par ses coéquipiers et même les supporters parisiens.