PSG : La liste noire de Luis Campos a fuité

Par Eric Bethsy

Nommé conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi sur l’équipe première, Luis Campos a affaire à un sacré chantier dans le sens des départs. Le Portugais aimerait conclure plus d’une dizaine de sorties et connaît déjà les noms de ses indésirables.

Les choses sérieuses ont commencé depuis plusieurs semaines pour Luis Campos. Bien avant la signature de son contrat pour trois ans vendredi, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, en charge de l’équipe première, a étudié l’effectif de Mauricio Pochettino. Ainsi, le nouveau patron du sportif estime que le Paris Saint-Germain a besoin de cinq recrues, à savoir un défenseur central, trois milieux de terrain et un attaquant polyvalent.

Outre sa mission première de participer à la vente de joueurs aux côtés de Luis Campos, Antero #Henrique sera également en charge de la gestion des dossiers de la section féminine du PSG. 🔴🔵 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) June 4, 2022

A noter que Luis Campos aurait déjà obtenu l’accord verbal d’au moins deux cibles, peut-être tricolores étant donné qu’il souhaite « franciser » le groupe, révèle le journal L’Equipe. Quant au rayon des départs, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC sera épaulé par son compatriote Antero Henrique. Et a déjà décidé que le Paris Saint-Germain devait enregistrer plus d’une dizaine de sorties. Tous les noms ne sont pas connus, mais le quotidien sportif cite ceux de Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi.

Le Mondial 2022 devrait aider

Rien de très surprenant compte tenu de leurs performances ou de leur utilisation. On peut même prendre le risque d’ajouter quelques indésirables à la liste noire de Luis Campos, où l’on retrouve probablement Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Colin Dagba ou encore Julian Draxler. Reste à savoir si le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi saura pousser tous ces indésirables vers la sortie. De son côté, son prédécesseur Leonardo n’y est pas parvenu. Mais Luis Campos, outre l’atout Antero Henrique, peut compter sur la Coupe du monde en novembre prochain. Une perspective qui obligera certains internationaux à s’assurer un temps de jeu à Paris ou ailleurs.