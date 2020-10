PSG : La L1 peut pleurer, Neymar se croit en Ligue des Champions

Dans : PSG.

La collaboration n’a pas toujours été rose entre Neymar et le Paris Saint-Germain, le joueur ayant sérieusement songé à partir en 2019.

Il faut dire que l’international brésilien a multiplié les blessures et les affaires extra-sportives dans la capitale française. Une accumulation de choses négatives qui lui ont donné envie de revenir au FC Barcelone l’été dernier. Mais au terme d’un mercato plein de suspense, l’international brésilien a finalement été retenu par Leonardo. Le directeur sportif du PSG a certainement eu raison d’insister et de ne pas céder Neymar. Et pour cause, le n°10 de la sélection brésilienne a été plutôt performant lors de la saison 2019-2020, avec en point d'orgue des prestations convaincantes en Ligue des Champions cet été, face à Dortmund, l'Atalanta ou encore Leipzig.

Les blessures et les polémiques représentent un mauvais souvenir pour Neymar, lequel est désormais plus heureux que jamais au PSG selon son compatriote Marquinhos. « Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière. Il a été un joueur primordial pour atteindre la finale de la Champions League. Et dans les premières journées de Ligue 1, il a été très bon. Il a réussi à maintenir le niveau qu'il a eu en Ligue des Champions, et c'est très important. C'est très important qu'il soit heureux, il grandit et évolue. Et ça me rend heureux de le voir comme ça. Venir en équipe nationale augmente sa motivation, parce que c’est un joueur très ambitieux et qui veut marquer et atteindre ses objectifs, il veut toujours gagner et jouer. C’est très bien de l’avoir en tant que partenaire en équipe nationale comme en club » a fait savoir le défenseur du Paris SG, présent en conférence de presse à l’occasion du rassemblement de la sélection brésilienne. Une belle forme et un moral à entrainer cette saison, alors que les discussions pour une prolongation au-delà de 2022 devraient s’intensifier dans les semaines à venir.