PSG : La L1 a trouvé son ambassadeur à Paris, c’est Di Maria !

Chaque saison, la faiblesse du championnat de France et le manque d’opposition proposée au Paris Saint-Germain sont des argument avancés pour expliquer les contre-performances du club de la capitale en Ligue des Champions.

Il est vrai que le PSG est rarement bousculé en Ligue 1 comme il l’est en Ligue des Champions, où l’intensité très importante des matchs surprend parfois les partenaires de Thiago Silva. Toutefois, il est injuste et beaucoup trop facile d’incriminer le championnat de France selon Angel Di Maria, lequel est monté au créneau sur le site officiel de la LFP afin de défendre la Ligue 1. Pour l’international argentin du PSG, la Ligue 1 est en pleine progression, et l’avance du Paris Saint-Germain sur ses poursuivants ne veut pas tout dire. Il suffit de regarder l’Angleterre avec Liverpool, qui dispose de plus d’avance sur le second que Paris sur Marseille…

« Cela a beaucoup changé. Je pense que cela devient plus compétitif chaque année. Chaque saison, les équipes sont plus fortes, il devient plus difficile de gagner. Mes deux premières campagnes ici… je ne dis pas qu'ils étaient à l'ouest, mais l'opposition n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Peu à peu, la Ligue 1 est devenue plus compétitive, plus difficile à gagner. Les équipes ont trouvé comment jouer contre nous. Les entraîneurs ont formulé des plans pour déjouer les plans du PSG, de Marseille, de Lyon … C’est important et je pense que ça aide le championnat à grandir. Beaucoup pensent que le championnat est plus faible que les autres, mais regardez les autres championnats. Liverpool a un boulevard d'avance, et quand nous construisons une avance similaire, c'est parce que le championnat n'est pas aussi bon ?! Il y a moins de noms de stars ici, mais le championnat est vraiment compétitif » a expliqué Angel Di Maria, pour qui la Ligue 1 a donc de beaux jours devant elle. Si Angel le dit alors…