PSG : La Juventus sort la blague du mercato

Par Guillaume Conte

Désireux de se séparer de joueurs qui ne font pas partie des plans de Christophe Galtier, le PSG pousse Leandro Paredes vers la Juventus. Le club italien sort son plus gros bluff.

Le PSG a déclenché la phase 2 de son mercato. A l’heure où Renato Sanches est la dernière recrue en date et Christophe Galtier a demandé encore trois renforts, Luis Campos et Antero Henrique s’attachent à vider l’effectif des joueurs indésirables. Georginio Wijnaldum a rejoint l’AS Roma et un autre club de Série A pourrait accueillir un Parisien poussé dehors. Il s’agit de la Juventus, qui discute depuis des semaines avec le Paris SG pour récupérer Leandro Paredes. C’est encore plus vrai depuis que Paul Pogba sera absent pour une longue durée, même si l’international français a repoussé l’opération lourde qui l’aurait mis sur la touche pendant des mois. Contrairement à ce qui se passe au PSG, où Christophe Galtier ne se mêle pas publiquement du mercato, Massimiliano Allegri a décidé de tirer dans le tas. Interrogé en conférence de presse sur le dossier Leandro Paredes, le Mister a fait connaitre son opinion.

La Juventus zappe totalement Paredes

« Paredes ? Nous n’avons pas besoin de lui. Nous avons Locatelli, Rovella, beaucoup de bons joueurs. Je suis heureux comme ça », a fait savoir l’entraineur de la Juventus. Néanmoins, cette réponse n’a pas vraiment convaincu la presse italienne. TMW assure qu’il s’agit d’un gros coup de bluff de la part d’Allegri, qui gagne du temps car la Vieille Dame n’arrive pas à se séparer d’Arthur au milieu de terrain, et ne peut donc pas engager Paredes. Il est pour l’heure difficile de trouver un point de chute à l’ancien barcelonais, qui n’a pas trouvé d’accord avec Arsenal, et discute désormais avec Valence, qui ne veut pas prendre en charge son copieux salaire. De même, Rovella est attendu pour partir en prêt à la fin du mercato, ce qui laisserait une très belle place pour Paredes. Néanmoins, de son côté, le PSG se trouve coincé et se voit confirmer avec cette déclaration que l’Argentin est encore loin de signer à la Juventus. La seule destination qui semble satisfaire le milieu de terrain s’il devait quitter Paris.