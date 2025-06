PSG ‍: La Juve se démène, Kolo Muani sera sans pitié

Dans : PSG.

Séduite par les performances de Randal Kolo Muani, la Juventus Turin tente de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour le garder la saison prochaine. Mais de son côté, l’attaquant français ne s’interdit pas d’envisager une autre destination.

Double buteur contre Al-Aïn (5-0) puis passeur décisif face au Wydad Casablanca (4-1), Randal Kolo Muani a encore un peu plus convaincu la Juventus Turin pendant le Mondial des clubs. Le géant d’Italie, qui a déjà payé une indemnité au Paris Saint-Germain pour le conserver pendant la compétition aux Etats-Unis, souhaite aussi le garder pour la saison prochaine. Ce qui passera par un nouvel accord avec le champion d’Europe.

Les exigences du PSG

Décrit comme la priorité des Bianconeri, le Français fait l’objet de rudes négociations. Le média transalpin Tuttomercatoweb indique que la Juventus Turin veut conclure un nouveau prêt, cette fois avec une option d’achat comprise entre 40 et 45 millions d’euros. Mais le Paris Saint-Germain privilégie un prêt avec une obligation d’achat à 50 millions d’euros. Les discussions se poursuivent et pourraient être facilitées par la position de Randal Kolo Muani, publiquement ouvert à une deuxième saison dans le Piémont. « Je suis très content d'avoir pu rejouer un peu plus, que ce soit en sélection ou en club, confiait récemment l’international tricolore. Je suis très content à la Juventus, j'espère continuer là-bas, ils m'ont bien accueilli, je prends du plaisir. »

Le problème pour les Turinois, c’est que l’ancien joueur du FC Nantes n’est pas forcément déterminé à rester la saison prochaine. L’indésirable de Luis Enrique a bien compris que son avenir n’était pas au Paris Saint-Germain. Mais selon L’Equipe, Randal Kolo Muani ne se ferme aucune porte. Lui qui intéresse également Chelsea et Manchester United dans une moindre mesure. La Juventus Turin n’est donc pas à l’abri d’un sale coup de la part du Parisien.