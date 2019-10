PSG : La Juve rêve de Mbappé mais Al-Khelaïfi fait peur

Dans : PSG.

En quête d’un attaquant de renom, la Juventus Turin rêve de Kylian Mbappé. Mais la Vieille Dame ne se fait pas trop d’illusions.

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain s’est fait une solide réputation sur le marché des transferts. Le FC Barcelone et d’autres cadors pourront témoigner, le champion de France n’est pas du genre à vendre ses meilleurs joueurs. C’est pourquoi certains clubs y vont presque à reculons lorsqu’ils convoitent une star parisienne. On sait par exemple que Kylian Mbappé fait rêver les plus grandes formations européennes, mais peu d’entre elles oseront s’attaquer à ce dossier.

La preuve, même la Juventus Turin craint de se heurter à un mur nommé Nasser Al-Khelaïfi. En effet, Calciomercato croit savoir que la Vieille Dame travaille sur la reconstruction de son effectif dans tous les secteurs de jeu. Le plan a déjà commencé avec l’arrivée du jeune défenseur central Matthijs de Ligt cet été. Et en attaque, même si le quintuple Ballon d’Or fait le travail, l’objectif est de trouver le futur « Cristiano Ronaldo ».

La Juve pense aussi à Neymar

Dans l’esprit des Bianconeri, l’international tricolore serait le renfort idéal. Mais ces derniers savent qu’il sera très difficile, voire impossible, de l’arracher au Paris Sait-Germain. C’est pourquoi la source italienne cite des pistes prestigieuses mais apparemment plus accessibles. De l’autre Parisien Neymar à l’Anglais Harry Kane, en passant par Mohamed Salah et le prodige du Borussia Dortmund Jadon Sancho, tous ces profils seraient étudiés par la Juve afin d’oublier l’inaccessible Mbappé…