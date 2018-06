PSG : La Juve ne lâche pas Cavani d'une semelle !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

L’intérêt de la Juventus Turin pour Edinson Cavani est régulièrement évoqué depuis le début du mercato. Et pour cause, il est bien réel selon Tuttosport. A en croire le média italien, le « ménage » que s’apprête à faire les dirigeants turinois au sein de l’effectif pourrait bien mener la Vieille Dame jusqu’au possible recrutement du Matador parisien. En effet, les deux attaquants principaux de la Juve, à savoir Gonzalo Higuain et Paulo Dybala seraient sur le départ et pour les remplacer, le profil de l’attaquant du PSG plaît beaucoup en interne.

Massimiliano Allegri est un grand fan de l’ancien attaquant de Naples. Néanmoins, une hésitation serait encore présente dans l’esprit des dirigeants de la Juventus Turin sur l’identité du futur buteur de l’équipe : Edinson Cavani… ou Robert Lewandowski. Une chose est sûre, l’international uruguayen ne sera pas opposé à un grand retour en Italie selon le média turinois, qui avance que le buteur de 31 ans est « triste » au PSG. Reste à savoir quel sera le tarif réclamé par les dirigeants parisiens pour le meilleur buteur de l’histoire du club. Surtout, Le Parisien affirmait il y a quelques semaines encore qu’il était, au même titre que Neymar et Mbappé, « intransférable ». Aux dirigeants franciliens de le prouver… ou pas.