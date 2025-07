PSG ‍: La FIFA offre un match à 107ME à Paris

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Face à Chelsea, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter la première Coupe du monde des clubs FIFA à 32 équipes. Un succès de prestige qui s'accompagnera d'un beau gain financier.

Méprisée, voire ignorée en France il y a quelques semaines, la Coupe du monde des clubs a gagné en popularité dans l'Hexagone. Le Paris Saint-Germain n'y est pas étranger, ayant atteint la finale avec la manière. Les Parisiens ont écarté le Bayern 2-0 avant de laminer le Real Madrid 4-0 en demi-finale. Une démonstration collective qui a fait le bonheur des supporters, des journalistes et de nombreux passionnés de football. Dimanche, le PSG peut conclure son chef d'œuvre par un succès en finale du Mondial contre Chelsea.

Un butin de 107ME attend le PSG

Une victoire offrira le titre de meilleur club du monde en 2025 au PSG. Au-delà du prestige et d'un possible cinquième trophée en 6 mois, les Parisiens peuvent surtout récupérer un très beau chèque sur la pelouse du MetLife Stadium de New York. En effet, comme le souligne le média italien Calcio e Finanza, une victoire en finale garantira la somme de 107 millions d'euros au Paris Saint-Germain. De quoi aborder la suite et fin du mercato estival en toute décontraction pour Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi.

Avec un tel pactole, le club parisien ne regrettera pas son séjour aux Etats-Unis malgré la chaleur extrême subie en plein après-midi, les nombreux déplacements en avion et des corps poussés à bout au risque d'handicaper les joueurs pour la reprise de la prochaine saison en août. Mais, même sans le trophée dimanche, le PSG réussira une belle opération sur le plan financier avec 97,7 millions d'euros déjà récoltés quoi qu'il arrive.