PSG ‍: La FIFA offre 100ME à Paris pour le mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain poursuit sa route dans une compétition très usante. Ce n'est pas l'idéal sur le plan physique en vue de la prochaine saison. Par contre, c'est une aubaine sur le plan financier.

La torture va se poursuivre pour 8 malheureux la semaine prochaine. Mardi soir, nous connaîtrons tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Dénoncée pour son inutilité dans le calendrier, cette compétition offre en plus des conditions climatiques extrêmes aux équipes avec une forte chaleur et un gros taux d'humidité dans l'air sur de nombreux sites. Les organismes des joueurs souffrent et cela risque de coûter très cher sur le plan physique la saison prochaine. Présent en huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain risque d'être lésé sur ce point.

Le Mondial des clubs va remplir les caisses du PSG

De quoi donner envie à certains supporters de voir leur PSG chéri quitter rapidement le tournoi malgré le prestige d'un succès final. Néanmoins, ce souhait ne sera pas partagé par la direction parisienne. Le Mondial des clubs version Gianni Infantino est trop lucratif pour être galvaudé. En effet, comme le souligne RMC Sport, Paris a déjà gagné près de 40 millions d'euros en atteignant la phase à élimination directe. Une victoire finale lui promet une recette XXL.

Le PSG récupérera 63 millions d'euros supplémentaires en soulevant le trophée le 13 juillet prochain. Une victoire contre l'Inter Miami rapportera 11 millions d'euros par exemple. Le quart de finale vaudra près de 18 millions d'euros tandis que la demi-finale aura une valeur de 25,6 millions d'euros. C'est finalement la finale qui sera la moins généreuse avec 8,5 millions d'euros à remporter pour le PSG. La manne totale sera supérieure à 100 millions d'euros pour les Parisiens, une aubaine quand on doit conclure des transferts onéreux comme celui de l'Ukrainien Illya Zabarnyi notamment.