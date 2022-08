PSG : La FFF valide d'urgence le contrat de Christophe Galtier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques heures du premier match du PSG cette saison en Ligue 1, Christophe Galtier a été informé que son contrat était homologué par la Fédération Française de Football sous condition.

Le ridicule ne tue pas et c’est heureux pour la Fédération Française de Football qui n’avait pas homologué le contrat de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Motif de ce refus, malgré sa très longue expérience d’entraîneur professionnel, et même s’il a évidemment les diplômes qu’il faut pour exercer cette profession, celui qui a mené Lille au titre de Champion de France en 2021 n’était pas à jour dans sa formation professionnelle continue. Globalement, il devait lui manquer un coup de tampon sur un formulaire et le paiement d’une formation à quelques centaines d'euros TTC pour redevenir un « vrai » entraîneur aux yeux de la FFF. Ce samedi, selon France Bleu Paris, Christophe Galtier a adressé un courrier à la Fédération Française de Football afin de lui faire savoir qu’il s’engageait à mettre à jour sa formation. Après en avoir rapidement délibéré, les autorités ont donc validé le contrat de l’entraîneur français du PSG, ce qui ne change pas grand-chose dans la pratique, mais qui évite probablement quelques amendes au club de la capitale.