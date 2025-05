PSG ‍: La fête gâchée à Paris, terribles images sur les Champs

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La fête a dégénéré aux abords du Parc des Princes et sur les Champs-Elysées dans la nuit de mercredi à jeudi, en marge de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions.

La qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions a été fêtée dans la capitale, dont les supporters avaient été frustrés par le précédent dans ce domaine en raison du Covid, en 2020. Cette fois-ci, dès le coup de sifflet final, le Parc des Princes a explosé, avec un feu d’artifice géant sur son toit et des supporters en fusion dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil. La fête s’est prolongée à l’extérieur du stade, avec des fumigènes à volonté au pied du Parc. Comme souvent dans les grands moments sportifs, du monde s’est rendu aux Champs-Elysées, malgré les mesures de prudence de la Préfecture. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi fêté cette qualification pour la finale, avec malheureusement des incidents à déplorer. Une voiture a percuté trois personnes affirme Le Parisien, avec un blessé grave en urgence absolue.

43 arrestations par la police

🚘🇫🇷 ALERTE INFO - Une voiture A ROULÉ sur des supporters qui fêtaient la victoire du PSG sur les Champs-Élysées. Le véhicule a ensuite été incendié. (témoins) pic.twitter.com/RA2l9K1RJa — Mediavenir (@Mediavenir) May 7, 2025

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre en effet une voiture entourée de supporters avançant à deux reprises dans la foule en percutant des supporters dans une ambiance très tendue. Le véhicule a ensuite été rattrapé et a été incendié. Une scène qui eu lieu dans une rue adjacente des Champs, et qui a provoqué une intervention de la police et des pompiers. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs été visées par des projectiles, affirme Le Parisien, alors que des voitures et des commerces ont été dégradés par ces « supporters » qui ont clairement gâché la fête.

Pendant le match, un rassemblement de supporters n’ayant pas eu de billet pour la rencontre a eu lieu au Parc des Princes, avec là aussi des incidents et des gênes pour le voisinage et la circulation. Au total, ce sont 43 interpellations effectuées par les forces de l’ordre, signe que la nuit a tout de même été agitée.