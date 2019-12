PSG : La fête est finie, Paris va adorer le Neymar 2020

Dans : PSG.

Marqué par ses coups durs ces derniers mois, Neymar a pris une grande décision. L’attaquant du Paris Saint-Germain souhaite réagir pour reprendre le fil de sa carrière.

En quittant ses amis du FC Barcelone, Neymar espérait franchir un cap au Paris Saint-Germain. L’objectif était de sortir de l’ombre de Lionel Messi et de devenir la star d’une équipe destinée à remporter la Ligue des Champions. Mais pour le moment, rien ne se passe comme prévu pour le Brésilien, dont la carrière a clairement pris le mauvais chemin.

Il est vrai que l’attaquant parisien a été malchanceux avec ses pépins physiques, dont les deux blessures graves au pied droit qui l’ont empêché de disputer des grands rendez-vous européens, ainsi qu’une Copa América avec la Seleção. Mais l’ancien joueur de Santos n’a pas été irréprochable dans son comportement. On pense notamment à son mauvais geste sur le supporter du Stade Rennais après la défaite en finale de Coupe de France la saison dernière. Sans oublier l’accusation de viol qui n’a finalement rien donné.

Les bonnes résolutions de Neymar

C’en est trop pour Neymar qui, d’après UOL Esporte, a décidé de reprendre sa carrière en main. En effet, des membres de l’entourage du joueur affirment que ce dernier est déterminé à retrouver son meilleur niveau. C’est pourquoi le numéro 10 du Paris Saint-Germain a intensifié le rythme de ses entraînements et adopté une vie plus calme, avec moins de sorties. Ce qui explique peut-être sa meilleure fin d’année, durant laquelle Neymar s’est distingué avec quatre buts et autant de passes décisives sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1. Un changement prometteur…