PSG : La deuxième offre de Paris, Tottenham en rigole encore

Le Paris Saint-Germain multiplie les opérations pour tenter de trouver son bonheur à trois jours de la fin du mercato.

Ce n'est pas gagné, puisque Leonardo a visiblement les pieds et les mains liés en ce qui concerne les dépenses. La preuve avec son « offre » pour recruter Dele Alli, qui n’a pas vraiment fait mouche. Le Telegraph annonce ce vendredi soir que le PSG a proposé un prêt payant de l’ordre de 4,5 ME afin de récupérer l’international anglais. Il y a quelques jours, la même opération était sur la table, avec 3,3 ME dans la transaction. Une proposition qui n'a clairement pas convaincu Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, bien décidé à conserver son joueur et à le voir « se battre pour sa place ». La seule possibilité pour le laisser partir, alors que son entente avec José Mourinho est assez catastrophique, aurait été de recevoir une proposition copieuse pour un transfert sec.

C’est très loin d’être le cas, surtout que le PSG ne comptait pas mettre d’option d’achat automatique, révèle le journal britannique. Autant dire que tous les ingrédients n’étaient pas réunis pour une telle arrivée, surtout que le poste de milieu offensif n’est pas vraiment considéré comme une priorité par Thomas Tuchel. Mais avec les moyens du bord, Leonardo est déterminé à tenter quelques coups. Il va devoir en réussir un ou deux dans les prochaines heures s’il veut s’épargner les critiques de son entraineur.