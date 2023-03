PSG : La défense en galère, Luis Campos a la solution

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite à son élimination contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG commence déjà à préparer son prochain mercato estival afin de renforcer l'équipe. Le secteur défensif a été ciblé pour être amélioré et Luis Campos a déjà une idée de recrue.

L'été dernier, Luis Campos et le PSG ont beaucoup recruté, surtout des milieux de terrain. Un secteur a néanmoins été délaissé. Celui de la défense. Le PSG a plusieurs lacunes défensives depuis plusieurs saisons. Sergio Ramos se fait vieux même s'il peut encore être utile, Presnel Kimpembe se blesse de plus en plus et Marquinhos n'est plus à son meilleur niveau. Afin d'améliorer la défense parisienne, le directeur sportif portugais voulait recruter Milan Skriniar. Un transfert qui a échoué l'hiver dernier, mais qui sera de mise l'été prochain. Le club de la capitale souhaite continuer à recruter des joueurs solides et qui pourront incarner l'avenir du PSG. Luis Campos suit les traces de son ancien protégé.

Luis Campos offre son chouchou au PSG

🚨PSG are one of the clubs interested in signing Newcastle United's 23-year-old Dutch defender Sven Botman during the summer transfer window.

🇳🇱 ⚫⚪ #NUFC 🔵🔴 #PSG pic.twitter.com/Gdd8QLhvbp — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 9, 2023

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG est l'un des clubs intéressés par Sven Botman. L'ancien joueur du LOSC avait été recruté à l'époque par Luis Campos lorsqu'il travaillait pour les Lillois. Désormais, le roc néerlandais fait les beaux jours de Newcastle. Les Magpies sont sixièmes de la Premier League et sont encore dans la course pour une qualification en coupe d'Europe. Les performances de l'ancien joueur des Dogues sont notamment saluées en Angleterre. À 23 ans, l'ex-joueur du SC Heerenveen est évalué à 38 millions d'euros par le site Transfermarkt. Sven Botman connaît parfaitement la Ligue 1 puisqu'il a remporté le championnat français en 2021 et pourrait s'adapter rapidement au PSG. Bien qu'il ne soit pas assuré de rester à Paris après la défaite contre le Bayern Munich en C1 et les erreurs de recrutement, Luis Campos souhaite se racheter avec le recrutement de son ancien chouchou.