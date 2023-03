PSG : La défaite honteuse, Vitinha prend ses responsabilités

Dans : PSG.

Suite à la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais ce dimanche après-midi (0-2), les joueurs de Christophe Galtier ont pris leurs responsabilités, à l’image de Vitinha.

Invaincu durant toute la première partie de saison, le club de la capitale française continue de sombrer au fil des semaines depuis la fin de la Coupe du Monde. Éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich et de la Coupe de France par l’OM, le PSG multiplie les défaites en L1. Ce dimanche, au Parc des Princes face à Rennes, Paris a effectivement subi son quatrième revers en championnat en 2023, le premier à domicile en L1 depuis très longtemps… Autant dire que l’heure est grave à Paris, où la fin de saison s’annonce très longue. Mais pour éviter de prendre peur dans la course au titre, le PSG ayant encore une petite dizaine de points d’avance sur Lens et Marseille, les joueurs de Christophe Galtier promettent une remise en question durant la trêve internationale de mars. C’est en tout cas le discours tenu par Vitinha après la défaite face au SRFC.

« Pardon aux supporters qui sont toujours là »

« C'est sûr, on a fait un très mauvais match. Il y a peu à dire. Pardon aux supporters qui sont toujours là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre équipe. On est très très tristes parce que jamais on n'avait imaginé ça. Principalement, l'équipe, le staff, les supporters : ils ne méritent pas ça. La motivation ? Le break maintenant va nous permettre de penser à ce qu'il faut faire mieux, parce que ça ne suffit pas. On doit faire mieux au prochain match », a lâché, au micro de Canal +, le milieu de terrain portugais, qui avoue donc que le PSG reviendra avec d’autres intentions en avril. Les Parisiens n’auront de toute façon pas le choix, sachant qu’un gros calendrier attend le PSG dès la reprise avec la réception de l’OL, un déplacement à Nice et un choc contre Lens.