PSG : La défaite face au Real, Messi ne digère pas !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a clôturé ce samedi soir sa première saison sous les couleurs du PSG. Une saison pas forcément évidente pour l'ancien joueur du Barça.

En rejoignant le PSG l'été passé en provenance du FC Barcelone, Leo Messi en a surpris plus d'un. Le septuple Ballon d'Or, que l'on pensait lié à vie au club catalan, s'est retrouvé victime de la gestion économique déplorable du Barça ces dernières années. Son arrivée au PSG était pleine de promesses. Mais Leo Messi n'a jamais réellement trouvé ses marques dans la capitale. Entre une intégration compliquée en France et la découverte d'un nouveau football, Messi n'a pas montré toute l'étendue de son talent. En Ligue 1, le crack argentin n'a marqué que 6 buts pour 14 passes décisives. Un bilan bien loin de ce qu'il avait l'habitude de faire sous les couleurs du Barça. Et pour ne rien arranger, Leo Messi a fait partie des joueurs pris en grippe par les fans du PSG après l'élimination précoce en Ligue des champions face au Real Madrid. Alors qu'il a joué ce samedi soir face au FC Metz son dernier match de la saison avec Paris, Leo Messi a fait passer un message sur son compte Instagram.

Messi donne rendez-vous au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Leo Messi n'est pas un joueur qui s'exprime beaucoup dans la presse. Chacune de ses sorties médiatiques est donc très vite commentée. Ces dernières heures, Leo Messi a été l'auteur d'un long post sur son compte Instagram. L'occasion pour la Pulga de faire le bilan de sa première saison vécue sous le maillot du PSG. « La saison est terminée et je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m'ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m'avoir toujours accompagné et soutenu. C'était une année différente à cause de tout ce qui s'est passé, mais à la fin de tout cela, nous avons gagné un championnat que j'étais très excité d'empocher à cause de ce que cela signifie et que ce soit mon premier trophée ici à Paris. Il nous reste le goût amer de perdre en Ligue des champions dans un match où nous étions meilleurs, et en même temps je veux rester avec la joie d'avoir ajouté un autre titre qui était aussi l'un des objectifs. De bonnes choses arrivent en 2022, ce sera une année importante et nous allons nous battre pour être compétitif et avec ambition partout », a indiqué Leo Messi, qui n'a visiblement toujours pas digéré l'élimination frustrante du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions. Malgré quelques rumeurs d'un départ cet été, voilà donc un bon moyen de rassurer sur le sujet. ll faudra compter sur le septuple Ballon d'Or la saison prochaine, alors que l'été qui s'annonce promet d'être mouvementé au PSG.