PSG : La décision radicale de Valence qui fait mal à Henrique

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cela fait désormais plusieurs mois que le FC Valence et le PSG sont en négociations pour le transfert définitif de Gonçalo Guedes. Mais à en croire le président du club espagnol, le mot négociation est un peu fort. En effet, Los Ché affirment que la première offre effectuée à Paris pour s’offrir définitivement les services du Portugais, non désiré chez le champion de France, n’a pas bougé d’un iota, et n’évoluera pas malgré l’approche de la fin du transfert. Une partie de poker menteur qui pourrait donc se retourner contre le PSG, puisqu’Antero Henrique est persuadé de pouvoir tirer un gros montant de l’ancien du Benfica Lisbonne.

« Il est clair que nous souhaitons que Guedes veuille venir et nous espérons qu’il vienne parce qu’il semble que le Paris Saint-Germain ne veuille pas de lui, même si tous les clubs espèrent récupérer le maximum en termes d’indemnité de transfert pour leurs joueurs. Nous avons une offre pour lui depuis plusieurs mois, elle a toujours été la même et nous ne l’augmenterons pas », a fait savoir Anil Murphy à Radio Levante. Si le coup de bluff est toujours possible, Valence a néanmoins de gros arguments puisque le club espagnol a beaucoup recruté devant ces dernières semaines, et n’a pas un besoin vital de « faire » Guedes.