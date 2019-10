PSG : La date du retour de Neymar est connue

Dans : PSG, Ligue 1.

Sans le talent de Neymar, le Paris Saint-Germain s’en sort plutôt bien en ce moment, et notamment en Ligue des Champions.

Même si Thomas Tuchel a récupéré la plupart de ses cadres blessés, comme Mbappé ou Cavani, l’entraîneur allemand doit encore patienter à cause de Neymar. Auteur d’un bon début de saison, l'international brésilien a connu un sérieux coup d’arrêt. Blessé au biceps fémoral ischio-jambiers gauche, depuis sa sortie avec sa sélection lors d’un amical face au Nigeria au début du mois d'octobre, le Ney est toujours à l’infirmerie, et « poursuit ses soins et sa rééducation avec une bonne évolution ».

Initialement absent pour quatre semaines, l’attaquant de 27 ans devrait reprendre l’entraîneur collectif du PSG autour du 10 novembre, comme l’explique Fábio Mahseredjian. « Jusque là, il va se soigner, c'est pour ça qu'on ne l'a pas convoqué. On s'est basé sur infos de son staff et du docteur du PSG », a détaillé le préparateur physique de la Seleçao. A priori, le Ney devrait donc retrouver le chemin de la compétition après la trêve internationale de novembre, avec le Real-PSG du 26 en ligne de mire.