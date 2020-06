PSG : La classe, le futur Jürgen Klopp est au Paris SG

Dans : PSG.

Sauf improbable tremblement de terre, Thomas Tuchel sera toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, l’entraîneur allemand n’aura toutefois pas le droit à l’erreur dans les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France, respectivement face à Lyon et à Saint-Etienne. Car dans la capitale, l’ancien manager du Borussia Dortmund est encore loin de faire l’unanimité. Pourtant, il s’agit assurément d’un Jürgen Klopp en puissance selon Daniel Maureen, auteur d’une biographie sur Thomas Tuchel en Allemagne, et qui a évoqué le coach du Paris Saint-Germain dans les colonnes de L’Equipe en des termes très élogieux.

« Tuchel agit sans doute de manière plus ferme encore, les compromis ne sont pas son truc. Il est encore un entraîneur assez jeune. Il est possible qu’il ait payé pour apprendre lors de certains grands matches européens, comme la saison dernière contre Manchester United. C’est pourquoi je pense que la victoire contre Dortmund était importante pour lui. Il connaîtra aussi des succès avec le PSG si le club lui en donne le temps. Et devenir l’égal de Klopp ? Ils sont très différents mais ont construit aussi des similarités. Nous pensons que les deux s’affronteront dans de très grands matches à l’avenir. Klopp est en avance actuellement parce qu’il maîtrise la manière d’enflammer non seulement les joueurs mais tout un club. Tuchel doit l’apprendre et accepter que cela fasse partie du travail. Il a toutes les dispositions pour réussir autant que Klopp » a indiqué le spécialiste des coachs allemands, pour qui Thomas Tuchel peut clairement avoir la même trajectoire que Jürgen Klopp à l’avenir. Cela serait plutôt bon signe pour le PSG, quand on connaît le succès rencontré par l’entraîneur de Liverpool ces dernières années.