PSG : La boulette de Neymar, même l’Espagne n’y croit pas

Dans : PSG, Mercato.

Toujours prête à s’enflammer sur l’avenir de Neymar, la presse espagnole s’est peut-être rendue à l’évidence.

C’est du moins ce que laisse penser un article du média As, qui avait largement de quoi spéculer après la dernière publication du Brésilien. En effet, le milieu offensif du Paris Saint-Germain, que nos confrères annoncent régulièrement au Real Madrid ou au FC Barcelone, a publié une photo de lui célébrant un but torse nu. Avec un message étrange : « I'm coming #NewProject Thanks, Merci, Obrigado ! (J’arrive #Nouveau Projet, ndlr) ».

Et comme si ce n’était pas suffisamment mystérieux, Neymar a rapidement effacé sa publication. Autant dire que cela peut paraître suspect. Mais non, le site du quotidien madrilène ne s’est pas enflammé et pense plutôt à un message publicitaire. A croire que les nombreux démentis ont fini par éteindre les rumeurs. Pour rappel, le père de l’international auriverde a récemment assuré que son fils serait toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine.