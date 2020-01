Ita : Offre de 975ME signée Bernard Arnault pour l'AC Milan ?

Dans : Serie A.

Même si du côté de la famille Arnault on s'en tient toujours au communiqué publié en septembre affirmant que l'AC Milan n'est pas dans la cible de l'homme le plus riche du monde, une offre aurait été transmise.

Le fonds d’investissement Elliott Management Corporation sera-t-il toujours propriétaire de l’AC Milan ? Bien difficile de répondre à cette question alors que les rumeurs s’intensifient sur les négociations en cours entre les propriétaires américain du club lombard et Bernard Arnault, patron du groupe LVMH et considéré par Challenge comme l’homme le plus riche du monde. Selon le site Milan Live, qui relaie la Repubblica, le milliardaire français aurait transmis une proposition de rachat à hauteur de 975ME pour l’AC Milan et il attend désormais la réponse d’Elliott Management.

975ME pour l'AC Milan, les Américains vont dire oui

Pour le média spécialisé, si une telle offre a réellement été faite par Bernard Arnault, alors il semble probable qu’après réflexion les actuels propriétaires de l’AC Milan diront oui dans la mesure où l’effectif actuel des Rossoneri n’est pas énormément valorisé, et que les récents bilans financiers ne sont pas plus de toute beauté. Reste quand même à savoir si le boss de LVMH est réellement à l’affût dans ce dossier où Elliott Management Corporation tente de faire savoir au marché financier que les offres de rachat de l’AC Milan seront toutes étudiées qu’elles viennent de France ou d’ailleurs. Rappelons qu'en septembre dernier, le fils de Bernard Arnault avait nié un quelconque intérêt pour le club italien, ce qui n'a pas été suffisant pour convaincre.