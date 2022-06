PSG : La bombe Joachim Löw, le plan B du Qatar !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si Zinedine Zidane ne venait pas à signer pour le Paris Saint-Germain, alors le nom de Joachim Löw sortirait du chapeau.

Cela ne se voit pas forcément dans les annonces ou les décisions fortes, mais le PSG est en plein travail. Nasser Al-Khelaïfi planche sur la saison prochaine et l’organigramme a encore du mal à se décider. Il faut dire que les évènements passent au-dessus de la tête du président parisien, sachant que l’Emir du Qatar en personne a fait de la venue de Zinedine Zidane à Paris sa priorité. Le forcing est intense, et il continue à chaque instant, que ce soit avec les représentants du Français, son entourage ou l’ancien coach du Real Madrid lui-même. Le bras de fer n’est pas anodin, car Zizou rêve haut et fort de l’équipe de France, et se dit que sa chance pourrait se présenter à la fin de l’année si jamais Didier Deschamps devait passer la main.

Un an après, Löw cherche un job

Résultat, même si à Doha on mise actuellement tout sur Zidane, le plan B existe réellement. Et comme révélé par France Bleu, ce n’est pas forcément Christophe Galtier, qui est pourtant poussé vers le Paris SG par Nice. Il s’agit de Joachim Löw, sélectionneur de l’Allemagne avec qui il fut champion du monde en 2014. Pendant 15 ans, l’ancien adjoint de Jurgen Klinsmann a pris les commandes de la Mannschaft, pour en faire une formation de premier plan, même si les derniers tournois ont été clairement manqués. Un an après sa décision d’arrêter, à l’issue d’un Euro 2020 décevant, l’ancien attaquant a envie de reprendre du service. A 62 ans, l’Allemand a encore la cote, et il fait des entraineurs que l’Emir du Qatar apprécie particulièrement.

Les techniciens allemands appréciés au Qatar

L’Emir Al-Thani a visiblement un faible pour les techniciens allemands, car c’était lui qui avait insisté pour faire venir Thomas Tuchel. Le PSG a parfois été cité comme un potentiel point de chute à Julian Nagelsmann avant que ce dernier ne rejoigne le Bayern Munich. Cette fois-ci, selon Bild, il s’agit donc de Joachim Löw, qui pourrait faire un retour fracassant sur le devant de la scène. Interrogé sur son avenir il y a quelques semaines, l’ancien sélectionneur avait confirmé sa volonté de revenir aux affaires. « J'aimerais à nouveau entraîner un club. Il y a eu des démarches et une ou deux offres que j'étudierai dans les semaines à venir », avait souligné Löw.

Le technicien allemand n’a plus entrainé un club depuis 2004 et son passage à l’Austria Vienne. Auparavant, il était passé par l’Allemagne et la Turquie, avec des débuts très prometteurs du côté de Stuttgart, avec une victoire en Coupe d’Allemagne, et une place de finaliste de Coupe d’Europe, dans la défunte Coupe des Coupes. Son expérience des grands rendez-vous est considérée comme un gros plus dans sa candidature à un poste d’entraineur du PSG, et Bild assure que la possibilité de lui confier les commandes du club parisien est prise très au sérieux dans la capitale française. Plus qu’une possibilité de faire venir Christophe Galtier, qui plait beaucoup à Luis Campos, mais nettement moins au reste du club parisien.