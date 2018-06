PSG : L'UEFA sort un communiqué officiel sur le fair-play financier au PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'UEFA a donné ce mercredi soir les détails de sa décision concernant le respect des règles du fair-play financier par le PSG.

« La chambre d’instruction de l’ICFC a décidé de clore l’enquête relative au Paris Saint-Germain. Cette décision fait suite à un examen détaillé des contrats de transfert et à une analyse des comptes de gestion concernés, qui ont confirmé que ces transactions étaient conformes au Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier. En outre, l’instance a conclu qu’après des ajustements significatifs à la juste valeur de plusieurs contrats de sponsoring du club – conformément aux évaluations réalisées par des experts tiers indépendants – le résultat relatif à l’équilibre financier du club reste conforme à l’écart acceptable pour les exercices financiers s’achevant en 2015, 2016 et 2017. L’impact financier des activités de transfert réalisées à partir de l’été 2017 – jusqu’à la prochaine fenêtre de transfert comprise – et le respect de l’exigence relative à l’équilibre financier pour l’exercice 2018 continueront à faire l’objet d’un examen approfondi et d’un suivi attentif lors des prochaines semaines », indique l'UEFA.