PSG : L'UEFA se pose des questions sur les généreux sponsors du PSG

Il faudra attendre la fin de la saison pour savoir à quelle sauce l'UEFA va manger le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, les nouvelles semblent bonnes pour le club de la capitale, puisque ce dimanche le JDD confirme des infos déjà dévoilées ces dernières semaines sur le fait que l'instance en charge de contrôler les finances du PSG n'a rien à reprocher aux transferts de Neymar et Kylian Mbappé, suite à l'enquête déclenchée après le mercato estival 2017.

Mais le Journal du Dimanche annonce que les services du fair-play financier de l'UEFA sont nettement moins convaincus par certaines réponses du Paris Saint-Germain au sujet des contrats commerciaux signés par ses partenaires. En effet, un cabinet indépendant a chiffré les contrats paraphés par Ooredoo, Qatar National Bank, Qatar Tourism Authority et BeinSports, et ce montant ne colle pas vraiment avec celui fourni par le PSG. L'UEFA a donc demandé à Nasser Al-Khelaifi de justifier ce décalage important. Et le patron du Paris SG ne doit pas prendre cela à la légère puisqu'il y a 4 ans une sanction était tombée sur le PSG suite à un souci similaire concernant QTA, dont le contrat était estimé à 100ME par l'UEFA et le double par le club de la capitale.

Interrogé par le JDD, le Paris Saint-Germain est resté droit dans ses bottes. « Cette évaluation des revenus commerciaux restant en cours, aucune des parties concernées n’a matière à apporter le moindre commentaire supplémentaire (...) Le PSG se dit étonné de voir une fois de plus certains éléments sortir du cadre des discussions engagées avec l’UEFA », signale quand même le PSG, histoire de montrer que les fuites viennent toujours du même côté...